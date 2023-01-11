Юг-Контракт почав продажі зарядних станцій Anker

11 января 2023, 15:19

На складі Юг-Контракту вже з'явилася серія портативних зарядних станцій від бренду Anker, які особливо знадобляться українцям, що потерпають від частих і тривалих відключень електроенергії.



Внаслідок ворожих обстрілів багато людей в Україні змушені виживати в умовах блекауту й шукати альтернативні джерела електроенергії. Одним з найкращих рішень є використання портативних зарядних станцій. На відміну від павербанків, такі станції не обмежуються можливістю заряджання гаджетів через USB порти з напругою 5В, але ще видають 12В постійного струму та навіть 220В змінного струму через відповідні роз’єми та розетки.

Одним із світових лідерів у виробництві подібного обладнання є компанія Anker, офіційним дистриб’ютором якої в Україні є Юг-Контракт. Anker пропонує широкий спектр зарядних пристроїв, павербанків, портативних станцій та аксесуарів до них. Наразі Юг-Контракт розпочав продаж трьох найбільш універсальних моделей портативних електростанцій, які зможуть задовольнити найрізноманітніші потреби українців в залежності від умов використання. Всі новинки побудовані на основі літій-залізо-фосфатних (LiFePO4) елементів живлення, які є надзвичайно енергоефективними, витримують понад 3000 повних циклів зарядки без втрати продуктивності та є цілком безпечними в побутових умовах використання.



Портативна зарядна станція Anker 521 PowerHouse є найменшою, найлегшою та, відповідно, найдоступнішою моделлю з нової лінійки. За ваги лише 3,7 кг цей пристрій має номінальну потужність 200 Вт в режимі змінного струму 220 В, а ємність батареї становить 256 Вт/год. Серед роз’ємів новинки є USB-A та USB-C порт з підтримкою технології швидкої зарядки Power Delivery з потужністю заряджання 60 Вт, автомобільна розетка DC 12 В та розетка змінного струму 220 В.



Модель Anker 535 Powerhouse являє собою портативну зарядну станцію з ємністю батареї 512 Вт/год та номінальною потужністю 500 Вт в режимі змінного струму 220 В. Станція оснащується двома розетками АС 220 В, автомобільною розеткою DC 12 В, трьома роз’ємами USB-A та одним USB Type-C, який підтримує технологію Power Delivery з потужністю заряджання 60 Вт.



Старша модель зарядної станції Anker 757 Powerhouse має ємність батареї 1229 Вт/год та номінальну потужність 1500 Вт в режимі змінного струму 220 В. Такі серйозні характеристики дозволяють під’єднувати до даної зарядної станції навіть достатньо потужні побутові пристрої, як-от мікрохвильові печі, невеликі електрочайники, холодильники та водонагрівачі. Крім того, дана модель оснащена 2 розетками змінного струму, 4 портами USB-A, 2 портами USB-C з потужністю заряджання 100 Вт та автомобільною розеткою DC 12 В. Нарешті, модель Anker 757 Powerhouse може працювати в режимі джерела безперебійного живлення (UPS), маючи час автоматичного перемикання живлення менш ніж 20 мс.

Всі вищезазначені зарядні станції від бренду Anker мають вбудовану світлодіодну лампу, можуть заряджатися від мережі 220 В, автомобільної мережі 12 В через «прикурювач» або від портативних сонячних панелей. Новинки також оснащуються світлодіодним дисплеєм, який показує залишок заряду батареї, поточний стан вхідного і вихідного живлення, приблизний час заряджання тощо. До всього того, нові портативні електростанції Anker постачаються з ексклюзивною 5-річною гарантією від виробника.