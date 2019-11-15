Юг-Контракт начал продажи портативного проектора Anker Nebula Capsule Pro

15 ноября 2019, 22:38

Юг-Контракт стал эксклюзивным дистрибьютором нового портативного проектора – Anker Nebula Capsule Pro, отмеченного престижной наградой Red Dot Winner Award 2018.

Проектор по форме напоминает банку газированной воды, которая легко помещается в кармане. Благодаря своему дизайну и компактным размерам устройство получило награду Red Dot Winner Award 2018.

Портативный Anker Nebula Capsule Pro позволяет наслаждаться любимыми фильмами, сериалами и программами как дома, так и в поездке. Также проектор пригодится в офисе, на конференциях, презентациях, различных рабочих мероприятиях.

Новинка имеет разрешение 854 x 480 пикселей, проецирует контент на экран с яркостью 150 люмен, формируя изображение размером от 20 до 100 дюймов, а также отличается встроенным всенаправленным динамиком 360° с мощностью 5 Ватт.

Anker Nebula Capsule Pro поддерживает операционную систему Android 7.1 и обладает множеством интерфейсов, среди которых Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, micro USB и USB OTG. Кроме этого, необходимые файлы можно загружать во внутреннюю память проектора, объем которой составляет 16 Гб.

Устройство совместимо со всеми игровыми консолями, потоковыми ТВ-плеерами, проигрывателями Blu-ray и услугами спутникового телевидения через HDMI.

Встроенный аккумулятор предоставляет возможность использовать новинку без подключения к сети. Время автономной работы в режиме проектора составляет до 4 часов, в режиме спикера — до 30 часов. Также разработчики продумали технологию Quick Charge: для полной зарядки батареи Anker Nebula Capsule Pro требуется всего 2,5 часа (при этом проектор может воспроизводить видео во время зарядки).