Портативний проектор Samsung The Freestyle LSP3B - скоро в продажу Юг-Контракт

24 января 2022, 11:15

Вже в березні на складі Юг-Контракту з’явиться портативний мультимедійний проектор Samsung The Freestyle LSP3B, що дозволить організувати презентацію або навіть справжній кіносеанс будь-де і будь-коли.

Модель The Freestyle LSP3B від Samsung – це надзвичайно компактний проектор, ззовні більше схожий на Bluetooth-колонку. Незважаючи на вагу лише 800 грамів, дана модель має потужний функціонал та проектує зображення з діагоналлю до 100 дюймів. Крім можливості дротового живлення від мережі 220В, даний гаджет сумісний із зовнішніми портативними батареями з інтерфейсом USB Type-C, тож він може використовуватися навіть там, де немає електромереж.



Однією з найцікавіших функцій проектора Samsung The Freestyle LSP3B є кут нахилу 180˚, що дає змогу одним простим рухом переміщувати проекцію зі стіни на стелю або на протилежну стіну. Дана модель дуже проста у використанні, адже швидко вмикається і налаштовується, автоматично фокусуючись на поверхні та виправляючи геометричні викривлення проекції. Крім того, новинка здатна самостійно вирівнювати горизонтальну орієнтацію проекції.

Незважаючи на свій компактний розмір та статус портативного пристрою, модель Samsung The Freestyle LSP3B забезпечує високоякісне зображення з роздільною здатністю Full HD з відмінними показниками контрастності й глибини кольорів завдяки технологіям PurColor та HDR. Розмір проекції може варіюватися від 30 до 100 дюймів, водночас його можна масштабувати, не рухаючи сам проектор.



Крім здатності виводити зображення із зовнішніх джерел, приєднаних через HDMI-інтерфейс, новинка має вбудований функціонал Smart TV з фірмовою оболонкою TIZEN від Samsung. Крім того, проектор підтримує режими Mobile Mirroring та Ambient. Перший режим дозволяє виводити на проекцію вміст екрану смартфона, а другий – спеціальне зображення для створення атмосфери релаксу.



Samsung The Freestyle LSP3B також має вбудований динамік потужністю 5Вт, що створює звукову картину з охопленням в 360˚. Чотири мікрофони, спрямовані у кожному з 4-х напрямків, створюють ідеальні умови для роботи голосового помічника.

Новий проектор Samsung The Freestyle LSP3B – дуже цікава новинка на ринку портативних мультимедійних пристроїв, яка безумовно приверне увагу всіх поціновувачів подібних гаджетів.