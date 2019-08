Новые телевизоры The One от Philips уже на складе Юг-Контракта

30 августа 2019, 11:15

Юг-Контракт начинает продажи LED-телевизоров Philips из новой серии The One, которая отличается поддержкой самых передовых технологий в создании высококачественного изображения и звука.

Все новинки серии The One от Philips созданы на основе высококачественных матриц формата 4K UHD с разрешением 3840x2160 точек и обладают фирменной LED-подсветкой Philips Ambilight. Они оснащены процессором Philips P5 Perfect Picture Engine, благодаря чему новые телевизоры поддерживают целую серию технологий улучшения изображения, среди которых Ultra Resolution, Micro Dimming Pro, Dolby Vision, HDR10+ и т.д. Новые телевизоры Philips The One воспроизводят высококонтрастное изображение с предельно глубокими и насыщенными цветами, реалистичными тонами и плавными движениями в динамичных сценах.Мощные встроенные динамики с поддержкой высококачественного многоканального звука Dolby Atmos обеспечивают реалистичное и четкое звучание, дополняющее эффект погружения при просмотре фильмов и телепрограмм.Обширный функционал Smart TV расширяет возможности телевизора практически до уровня компьютера, позволяя с удобством просматривать любой контент в сети Интернет. Встроенные цифровые тюнеры и полный набор входных и выходных интерфейсов позволяют подключать к новым моделям телевизоров любые антенны и широкий перечень дополнительных устройств.Все новинки работают на основе самой современной операционной системы Android 9. Установив дополнительное программное обеспечение из Google Play Store или галереи приложений Philips App Gallery, можно расширить возможности телевизора до небывалых ранее пределов.Функционал Android TV позволяет подобрать любой контент в зависимости от предпочтений пользователя. Интуитивно понятный интерфейс даёт возможность сконцентрироваться на просмотре любимых фильмов и передач, не тратя время на настройку телевизору.Кроме вышеупомянутых преимуществ, телевизоры Philips The One имеют функцию управления голосом. Это даёт возможность во многих случаях обходиться без пульта дистанционного управления, просто подавая голосовые команды и переключая каналы, меняя настройки звука и изображения.В новой линейке The One от Philips представлены телевизоры с диагоналями 43", 50", 55", 65" и 70".