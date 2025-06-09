Новый монитор Acer 27" KA272Gbi

9 июня 2025, 18:45

FULL HD экран, частота обновления 120 Гц, время отклика 1 мс, трехсторонний безрамочный дизайн.

В совокупности с технологией AMD FreeSync все это делает процесс просмотра видео и гейминга более плавным и без подвисаний.Монитор Acer 27" KA272Gbi выполнен в трехстороннем безрамочном дизайне. Оснащен FULL HD экраном 1920x1080 яркостью 250 кд/м², с соотношением сторон 16:9 и углами обзора 178/178.Работать на этом мониторе комфортно - экран матовый, имеет антибликовое покрытие. Есть режимы защиты зрения Flicker Free (без вредного мерцания на всех уровнях яркости) и Low Blue Light (уменьшение на 30-70% холодного синего света в LED-подсветке). Монитор также поддерживает технологию управления частотой кадров (FRC, Frame Rate Control), которая предназначена для улучшения качества изображений. За эргономику в этой модели отвечают опция наклона экрана и крепление VESA 100х100 для монтажа на стену.Корпус монитора матовый, в черном цвете. На его задней поверхности расположены разъемы и интерфейсы: HDMI, HDMI 1.4, D-SUB.