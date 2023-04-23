Портативний холодильник EcoFlow Glacier - вже в наявності в Україні

23 апреля 2023, 10:37

Перший у світі портативний холодильник-морозильник з інтегрованим акумулятором та льодогенератором.



Новий холодильник EcoFlow Glacier розроблений для повної портативності, Glacier живиться від акумулятора і не потребує додаткових кабелів, що дозволяє використовувати його в автомобілі, вантажівці, автофургоні, човні, в поході або на рибалці. Потужний 120 Вт компресор працює настільки швидко, що на виготовлення кубиків льоду потрібно всього 12 хвилин.

Портативний холодильник EcoFlow у режимі енергозбереження (ECO) споживає менш як 1 кВт⋅год/день при циклічній роботі. Працюючи в режимі "Max" пуста морозильна камера охолоджується з 30°C до 0°C всього за 15-20 хвилин.Портативний холодильник Glacier має два відділення, які дозволяють користувачам контролювати температуру незалежно один від одного. Можливі наступні розміщення:

- холодильник/морозильна камера,

- морозильна камера/холодильник,

- холодильник/морозильна камера,

- морозильна камера/морозильна камера.



Холодильник (обидві зони) вміщує щонайбільше 60 банок газованих напоїв (об’ємом 355 мл).

У конструкції EcoFlow Glacier використовуються вакуумні ізоляційні панелі (ВІП). Теплова ефективність ВІП надзвичайно висока, особливо в порівнянні з традиційними ізоляторами. Це значно зменшує енергоспоживання Glacier. Більше того, виробництво ВІП не призводить до забруднення стічних вод, викидів відпрацьованих газів або інших шкідливих елементів, що робить Glacier відмінним екологічним продуктом.



Дві знімні ручки та один комплект коліс гарантують комфортне транспортування пристрою. Також легко зніміть колеса та ручки, якщо вам потрібно покласти холодильник у багажник автомобіля.

- Кліматична категорія - SN/N/ST/T;- Тип захисту від ураження електричним струмом - клас ІІ;- Робочий об'єм - 38 л, ліва зона - 23 л, права зона - 15 л;- Габарити - 776х385х445 мм (без коліс і ручок), 845х385х445 мм (з колесами та ручками);- Ступінь захисту - IPX5