ТОП міфів про бездротову зарядку і до чого тут EcoFlow Rapid Magnetic

30 августа 2025, 15:31

Павербанки EcoFlow Rapid Magnetic стали флагманами серед безпровідних портативних пристроїв для заряджання.



І це дійсно magic: поклав телефон і він миттєво відновлює свій заряд без зайвих підключень та дротів.

Водночас серед користувачів виникло чимало побоювань щодо технології бездротового заряджання.

Міф 1: Бездротове заряджання пошкоджує акумулятор телефона.

Реальність: насправді головний ворог — тепло, а не метод заряджання. Надмірне нагрівання пристрою під час відновлення власного заряду безповоротно псує батарею та скорочує її термін служби.

RAPID Magnetic Power Bank оснащений технологією Qi2, що характеризується покращеною енергоефективністю. Відтак рішення мінімізує теплові втрати та підтримує оптимальну температуру гаджета, роблячи безпровідне заряджання таким же безпечним, як і з використанням якісного кабелю.

Міф 2: Будь-яке безпровідне заряджання набагато повільніше, ніж дротове.

Реальність: це було правдою декілька років тому, коли безпровідні пристрої могли видати найбільшу потужність до 5 Вт, однак зараз технології невпинно розвиваються.

Завдяки рішенню Qi2 павербанки EcoFlow RAPID Magnetic можуть заряджати пристрої потужністю до 15 Вт. А запатентована функція X-Stream дозволяє павербанку відновити власний заряд від 0% до 70% від мережі упродовж 33 хвилин. Це у 2,5 рази швидше за аналоги на ринку.

Міф 3: Потрібно ідеально рівню розміщувати павербанк та телефон між собою, щоб відбулося заряджання.

Реальність: пристрої мають розташовуватися приблизно по центру панелі один до одного. Оскільки сучасні зарядні пристрої оснащені більшими котушками, навколо яких утворюється змінне магнітне поле, або навіть декількома.

Це надає більшу «зону ефективного заряджання», відтак «ювелірної точності» в розміщення пристроїв між собою не потрібно.

Міф 4: Магнітне заряджання не проходитиме через чохол для телефона.

Реальність: сучасні бездротові павербанки працюють із пластиковими, силіконовими або гумовими чохлами товщиною до 5 мм. Водночас RAPID Magnetic Power Bank поєднуються із чохлами з технологією MagSafe, що доступні для лінійки iPhone. Аксесуар сприяє міцнішому зчепленню павербанка та телефона.

Міф 5: Технологія бездротового заряджання шкідлива для здоров’я людини.

Реальність: бездротове заряджання використовує низькоенергетичне, неіонізуюче випромінювання — таке саме, як Wi-Fi чи Bluetooth, і воно не має нічого спільного з рентгенівським чи іншим високоеенергетичним випромінюванням. Створюване магнітне поле є дуже слабким і діє лише на кілька міліметрів.