Як правильно заряджати станції EcoFlow та підключати прилади - зверніть увагу!

Компанія-виробник систематизувала всі застереження та рекомендації, щодо експлуатації портативних зарядних станцій EcoFlow.
Просимо дотримуватись наявних правил, щоб запобігти пошкодженню ваших станцій.
Категорично заборонено:
Використовувати кабель із двома "виделками" для підключення станції до всієї мережі будинку/квартири, під'єднавши при цьому кабель до станції через вихід 220 В та розетки в будинку.
Не рекомендуємо:
Залишати зарядну станцію розрядженою у приміщеннях з мінусовою температурою;
Заряджати потужні станції лінійки DELTA через подовжувач. Для запобігання перегорання подовжувача, заряджайте станцію лише напряму від розетки;
Не заряджати та не користуватись станцією, коли вона у сумці.Використовуйте захисну сумку тільки для транспортування.
Не підключати прилади більшої потужності, ніж вказано у характеристиках вашої станції;
Не залишати станцію підключеною до розетки (через зарядний кабель) в момент вимкнення електропостачання. Тому що при відновленні подачі, відбувається потужний сплеск та стрибок електроенергії, що може спричинити перегорання елементів станції.