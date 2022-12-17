Як правильно заряджати станції EcoFlow та підключати прилади - зверніть увагу!

17 декабря 2022, 20:08

Компанія-виробник систематизувала всі застереження та рекомендації, щодо експлуатації портативних зарядних станцій EcoFlow.



Просимо дотримуватись наявних правил, щоб запобігти пошкодженню ваших станцій.

Категорично заборонено:Використовувати кабель із двома "виделками" для підключення станції до всієї мережі будинку/квартири, під'єднавши при цьому кабель до станції через вихід 220 В та розетки в будинку.Не рекомендуємо:Залишати зарядну станцію розрядженою у приміщеннях з мінусовою температурою;Заряджати потужні станції лінійки DELTA через подовжувач. Для запобігання перегорання подовжувача, заряджайте станцію лише напряму від розетки;Не заряджати та не користуватись станцією, коли вона у сумці.Використовуйте захисну сумку тільки для транспортування.Не підключати прилади більшої потужності, ніж вказано у характеристиках вашої станції;Не залишати станцію підключеною до розетки (через зарядний кабель) в момент вимкнення електропостачання. Тому що при відновленні подачі, відбувається потужний сплеск та стрибок електроенергії, що може спричинити перегорання елементів станції.