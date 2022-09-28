Наскільки ефективним є використання зарядних станцій EcoFlow для фотостудій та виїзних сесій?
Розкажуть експерти DroneUA та фотограф Тарас Лайко на прийдешньому вебінарі.
Вже 29 вересня о 16:00 дізнаєтесь всі подробиці живлення фотообладнання від портативних зарядних станцій EcoFlow на основі останніх кейсів із фотостудії та зйомок на даху багатоповерхівки.
Головні питання зустрічі:
- Які станції краще обрати для фотостудій, а які взяти з собою для виїзних фотозйомок?
- На який оптимальний час роботи вистачає заряду акумуляторів обраних станцій?
- Які переваги використання станцій EcoFlow?
- Поради та враження експертів.
Зареєструватись та поставити власні запитання можна тут: https://forms.gle/hdc3DJvfm7gRmfTS9