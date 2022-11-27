Правильні способи експлуатації зарядних станцій EcoFlow

Важливий вебінар від партнерів DroneUA про технічно вірні способи експлуатації портативних зарядних станцій EcoFlow для підключення всієї техніки будинку.
Коротко про важливе:
- спосіб підключення зарядної станції до мережі за допомогою кабелю з двома “виделками” – недопустимий для станції;
-правильно підключати всі прилади напряму до портативної станції. В разі недостатньої кількості виходів 220 В, краще використати подовжувач;
- зарядні станції EcoFlow можна використовувати як безперебійне джерело живлення, підключивши станцію до мережі, а всі необхідні прилади до станції.
Більше подробиць на цьому відео - https://www.youtube.com/watch?v=Z0TDZ-0wi3M