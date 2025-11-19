EcoFlow TRAIL: презентація лінійки зарядних станцій для активного відпочинку

19 ноября 2025, 17:02

EcoFlow розширює сегмент компактних та зручних зарядних станцій лінійкою TRAIL, що створена для активного відпочинку, кемпінгу та подорожей.

Ключові переваги новітніх рішень — мобільність та швидке відновлення заряду, зокрема, від сонячних панелей, що дозволяє відчути енергетичну автономію будь-де.

Зареєструватися у ході вебінару ми з’ясуємо: