19 ноября 2025, 17:02

EcoFlow TRAIL: презентація лінійки зарядних станцій для активного відпочинку

EcoFlow розширює сегмент компактних та зручних зарядних станцій лінійкою TRAIL, що створена для активного відпочинку, кемпінгу та подорожей.

Ключові переваги новітніх рішень —  мобільність та швидке відновлення заряду, зокрема, від сонячних панелей, що дозволяє відчути енергетичну автономію будь-де.

Бренд-менеджер EcoFlow Ukraine Сергій Сілін та керівник Авторизованого магазину EcoFlow Богдан Роговенко у новому вебінарі розкривають усі технічні інсайти новинок TRAIL 200 та TRAIL 300. 

Реєстрація за посиланням

Коли: 20.11.2025 о 16:00  

Де: платформа YouTube  

Зареєструватися у ході вебінару ми з’ясуємо: 

- ключову різницю між моделями TRAIL 200 та TRAIL 300; 

- способи заряджання станцій, зокрема, від сонячних панелей для максимальної енергетичної автономності; 

-  довговічність роботи рішень завдяки новітнім LFP-акумуляторам. 

Долучайтеся до нас!  

Підтвердження про участь надійде зареєстрованим учасникам окремим листом на e-mail за годину до початку. 
