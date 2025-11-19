EcoFlow TRAIL: презентація лінійки зарядних станцій для активного відпочинку

EcoFlow розширює сегмент компактних та зручних зарядних станцій лінійкою TRAIL, що створена для активного відпочинку, кемпінгу та подорожей.
Ключові переваги новітніх рішень — мобільність та швидке відновлення заряду, зокрема, від сонячних панелей, що дозволяє відчути енергетичну автономію будь-де.
Бренд-менеджер EcoFlow Ukraine Сергій Сілін та керівник Авторизованого магазину EcoFlow Богдан Роговенко у новому вебінарі розкривають усі технічні інсайти новинок TRAIL 200 та TRAIL 300.
Коли: 20.11.2025 о 16:00
Де: платформа YouTube
Зареєструватися у ході вебінару ми з’ясуємо:
- ключову різницю між моделями TRAIL 200 та TRAIL 300;
- способи заряджання станцій, зокрема, від сонячних панелей для максимальної енергетичної автономності;
- довговічність роботи рішень завдяки новітнім LFP-акумуляторам.
Підтвердження про участь надійде зареєстрованим учасникам окремим листом на e-mail за годину до початку.