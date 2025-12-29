29 декабря 2025, 14:15

Швеция внесла в Фонд поддержки энергетики Украины дополнительные €63,8 млн

Таким образом, общий вклад Швеции в фонд теперь составляет €203,1 млн. Она является вторым крупнейшим донором фонда после Германии.



В министерстве рассказали, что благодаря финансовой помощи Швеции закуплено оборудование для проекта по развитию распределенной генерации в одном из наиболее энергодефицитных регионов Украины.



Также было приобретено оборудование для "Укрэнерго", операторов систем распределения Херсонской, Запорожской и Черниговской областей.



В целом в фонд от доноров уже поступило более €1,5 млрд.

