12 апреля 2024, 8:15

"Укрэнерго" призвало экономно потреблять электричество в вечерние часы

"В часы суточного максимума потребления с 19:00 до 21:00 Диспетчерский центр "Укрэнерго" призывает ограничить пользование мощными энергоемкими приборами", - говорится в сообщении.


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