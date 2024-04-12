"Укрэнерго" призвало экономно потреблять электричество в вечерние часы

"В часы суточного максимума потребления с 19:00 до 21:00 Диспетчерский центр "Укрэнерго" призывает ограничить пользование мощными энергоемкими приборами", - говорится в сообщении.
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