В Украине не хватает электричества

21 августа 2023, 13:15

«Укрэнерго» запрашивало аварийную помощь у страны ЕС, и просит украинцев экономить электричество с 16:00 до 23:00



«Укрэнерго» для обеспечения потребления вынужденно применило аварийную помощь с 19:00 до 22:00 с энергосистем Румынии и Польши общей мощностью 400 МВт каждый час. Аварийная помощь - последняя и самая дорогая мера преодоления недостатка электроэнергии в энергосистеме, не требующая ограничения потребителей.