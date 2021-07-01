Разработчик медицинских приборов Masimo добивается запрета продаж Apple Watch

1 июля 2021, 11:45

Компания Masimo, разрабатывающая медицинские приборы и датчики, подала жалобу на Apple в Комиссию по международной торговле США.

Masimo утверждает, что умные часы Apple Watch 6 нарушают пять её патентов на устройства, которые используют свет, пропускаемый через тело, для измерения уровня кислорода в крови.

Компания Masimo, занимающаяся разработкой технологий, используемых в медицинских приборах, заявляет, что украденная Apple технология якобы является частью её ключевого бизнеса, а калифорнийский техногигант нагло её копирует. Трения между Apple и Masimo начались ещё в январе 2020 года, когда дочерняя компания последней, Crecacor Laboratories Inc. впервые подала в суд на «яблочную» компанию, обвиняя её в ненадлежащем использовании изобретений Masimo в умных часах. Эта жалоба рассматривается Управлением по патентам и товарным знакам США. Ожидается, что новая жалоба разработчика медицинских технологий будет рассматриваться не более 18 месяцев, поскольку Комиссия по международной торговле США обычно работает быстрее.

В рамках своей жалобы Masimo заявила, что общественность не пострадает, если умные часы Apple не будут продаваться на рынке США, поскольку их функциональность не важна для общественного здравоохранения и благополучия. Компания отмечает, что Apple продвигает функцию измерения уровня кислорода в крови таким образом, чтобы Watch Series 6 выглядели в глазах покупателя как медицинское устройство, однако предупреждает мелким шрифтом, что полученные при помощи часов данные не должны использоваться в медицинских целях.

(С) 3dnews.