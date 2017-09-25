Apple Watch Series 3 – производитель признал проблему с модулем LTE

Компания Apple признала проблему с модулями LTE в своих новых часах Watch Series 3.
Напомним, что первые жалобы поступили еще от журналистов на момент написания обзоров девайса, выданных им до начала официальных продаж.
Со слов обозревателей, часы питаются подключиться к неизвестным сетям Wi-Fi вместо сотовых, когда расположены далеко от смартфона.
Что интересно – та же проблема наблюдается и у образцов, которыми Apple заменяет дефектные модели.
На данный момент Apple уже официально признала проблему с модулями и пообещала в скором времени выпустить заплатку в виде обновления ПО, чтобы устранить данный «изъян». Точная дата выхода обновления не уточняется, но вряд ли производитель станет с этим тянуть.