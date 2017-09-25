Apple Watch Series 3 – производитель признал проблему с модулем LTE

25 сентября 2017, 10:15

Компания Apple признала проблему с модулями LTE в своих новых часах Watch Series 3.

Напомним, что первые жалобы поступили еще от журналистов на момент написания обзоров девайса, выданных им до начала официальных продаж.Со слов обозревателей, часы питаются подключиться к неизвестным сетям Wi-Fi вместо сотовых, когда расположены далеко от смартфона.Что интересно – та же проблема наблюдается и у образцов, которыми Apple заменяет дефектные модели.На данный момент Apple уже официально признала проблему с модулями и пообещала в скором времени выпустить заплатку в виде обновления ПО, чтобы устранить данный «изъян». Точная дата выхода обновления не уточняется, но вряд ли производитель станет с этим тянуть.