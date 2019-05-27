Стартует официальная продажа Apple Watch Nike+ Series 4 в Украине

27 мая 2019, 13:45

Компания АСБИС-Украина, официальный авторизованный дистрибьютор техники Apple, объявляет о начале продажи Apple Watch Nike+ Series 4.

31 мая новая линейка поступит в три национальные розничные сети, авторизованные корпорацией Apple представлять новый продукт в Украине: «Цитрус», «Алло» и iOn, которая имеет статус Apple Premium Reseller.

Модельный ряд Apple Watch Nike+ Series 4 будет представлен в двух размерах – 40 мм и 44 мм, и в двух цветовых решениях – с алюминиевым корпусом серебристого цвета и цвета «Серый космос». Устройства оснащены эксклюзивными спортивными светоотражающими ремешками Nike, которые можно также приобрести отдельно.Стоимость новинки составит:

Apple Watch Nike+ Series 4, 40 мм – 13 899 грн;

Apple Watch Nike+ Series 4, 44 мм – 14 899 грн.

По случаю старта продаж в Украине один из официальных партнеров бренда – сеть магазинов «Цитрус» – проведет презентацию Apple Watch Nike+ на городском марафоне Kyiv Color Run, который состоится 2 июня.

Для всех участников мероприятия только в этот день и только в ближайшем магазине «Цитрус» по адресу ул. Большая Васильковская, 23 будет действовать чрезвычайно привлекательная акционная цена – 11 999 грн!

Поэтому спешите присоединится к празднику спорта и стиля. Не медлите ни секунды и регистрируйтесь, ведь количество акционного товара – ограничено!

Apple Watch Nike+ Series 4 – это идеальный партнер для бега. Все инновации 4-го поколения легендарных Apple Watch сочетаются со спортивными приложениями, разработанными компанией Nike. Nike Run Club помогает отслеживать основные физические показатели, получать мотивирующие сообщения и отличную музыку для пробежек. Программа Nike Training Club предоставляет доступ к более чем 180-ти бесплатным комплексным тренировкам, разработанным ведущими экспертами мирового уровня со статусом «Мастер-тренер Nike».