Портативные аккумуляторы GP M-серия – лучшие в Германии и Швеции

17 апреля 2019, 9:45

Портативный аккумулятор GP M-серия 10 000 мАч признан ИТ-экспертами Германии и Швеции лучшим среди аналогичных устройств. Также положительные оценки экспертов получил GP M-серия 5 000 мАч.



В начале весны ведущее немецкое ИТ-издание Computerbild и популярный шведский портал о высоких технологиях и гаджетах M3.se выпустили обзоры портативных аккумуляторов ёмкостью от 5 000 мАч до 10 000 мАч. Внешний аккумулятор GP M-series ёмкостью 10 000 мАч получил высший балл с такими преимуществами, как максимальная ёмкость, одновременная зарядка нескольких устройств, высокая сила тока и малое время перезарядки. Также М3.se наградил званием best in test аккумулятор GP М-серии 5 000 мАч.



М-серия оставила позади конкурентов, таких как Ansmann, Hama, Anker, RealPower, Belkin, Verbatim и Intenso. Несмотря на большую ёмкость, устройства компактны и удобны. На их корпусах нет деталей, которые выглядят некачественными или быстро ломаются. Эксперты отмечают хорошее впечатление от цветовых решений М-серии, а также дают рекомендации по увеличению цветового ассортимента. Разноцветные варианты гаджетов будут более востребованными по сравнению с доминирующими сейчас чёрными и белыми цветами, говорят эксперты.

Отличие аккумуляторов М-серии – улучшенные ключевые параметры. Так, по сравнению с аналогичным аккумулятором предыдущей серии GP FastTrack, GP M-серия стал на 18% меньше и легче и на 43% мощнее. Интеллектуальная зарядка контролирует скорость и время окончания процесса, заботясь о работоспособности и предупреждая преждевременный износ аккумулятора. Технология сквозного заряда даёт возможность подключать устройства, даже когда портативный аккумулятор сам находится на зарядке. Встроенные системы автоматически настраивают выходной ток, защищают от сверхзаряда, полного разряда, короткого замыкания, сверхтока и перегрева.