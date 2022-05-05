Украинские военные проходят обучение в Германии - DW

5 мая 2022, 9:45

Представитель Пентагона Джон Кирби на прошлой неделе подтвердил, что в Германии такое обучение проводилось.

«Командование Армии США в Европе и Африке организует это обучение по согласованию с Правительством Федеративной Республики Германии, и мы благодарны, конечно, за неизменную поддержку Германии,» сказал он.Германия только одна из трех учебных площадок в Европе и за пределами Украины, информацию о которой обнародована. Обучение, добавил Кирби, включает в себя радиолокационные системы, артиллерию и бронетехнику, которые являются частью последних пакетов помощи США для Украины.