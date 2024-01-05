5 января 2024, 9:15

В Белом доме подтвердили, что Россия применила против Украины ракеты из КНДР

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби рассказал, что 30 декабря была запущена минимум одна ракета, которая упала в открытом поле в Запорожской области, - сообщает АР.



2 января оккупанты запустили уже несколько ракет производства КНДР.



Кирби добавил, что сделка между РФ и Ираном по приобретению баллистических ракет еще не завершена, но США обеспокоены тем, что переговоры продвигаются.

