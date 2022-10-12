12 октября 2022, 10:15

ВСУ получит две первые системы NASAMS "в ближайшее время"

Белый дом работает над тем, чтобы доставить первые 2 системы NASAMS для Украины в ближайшее время, – представитель Совета по нацбезопасности США Джон Кирби.

Ранее сообщалось, что именно эта система ПВО используется в США для защиты стратегически важного воздушного пространства вокруг Белого дома и Капитолия в столице Вашингтоне.
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