ВСУ получит две первые системы NASAMS "в ближайшее время"

12 октября 2022, 10:15

Белый дом работает над тем, чтобы доставить первые 2 системы NASAMS для Украины в ближайшее время, – представитель Совета по нацбезопасности США Джон Кирби.

Ранее сообщалось, что именно эта система ПВО используется в США для защиты стратегически важного воздушного пространства вокруг Белого дома и Капитолия в столице Вашингтоне.