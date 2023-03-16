Как сбитый беспилотник MQ-9 может помочь Украине получить истребители F-16?

16 марта 2023, 10:15

Контр-адмирал Джон Кирби, координатор Совета нацбезопасности при Белом доме заявил, что США приняли меры, чтобы БПЛА не попал в руки россиян.



Отступления не будет

Генерал Джеймс Хекер, командующий ВВС США в Европе и Африке заявил, что несмотря на инцидент, силы НАТО будут продолжать полеты в международном воздушном пространстве над Черным морем.



Разговор без дипломатии

Госдепартамент напрямую по закрытым каналам обсудит с москвой ЧП, к которому привел «опасный и непрофессиональный перехват».



Вода во рту

По состоянию на 15.00 15 марта инцидент со стороны москвы прокомментировали только мо и посол россии в США. Он заявил, что MQ-9 передавал разведданные ВСУ.



Давление на Пентагон

Совместная группа сенаторов США (республиканцы и демократы) направили письмо Ллойду Остину с требованием поскорее определиться, что именно нужно для скорейшей отправки в Украину истребителей F-16. Шеф Пентагона заявил, что рф должна применять военные самолеты безопасным и профессиональным способом.



Импульс на ускорение

Экс-глава МИД Литвы Линас Линкявичюс тоже считает, что история с MQ-9 поможет «ускорить решение по поставкам истребителей Украине».



Белый дом предупредил, что если атака на дрон была попыткой убрать силы США и союзников с Черного моря, то она провалилась. Как уточнил генерал Джеймс Хекер, «для полетов нам не нужно запрашивать разрешение у россиян».