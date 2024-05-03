США не видят готовности Китая поддержать формулу мира, предложенную Зеленским

3 мая 2024, 9:45

Советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности Джон Кирби заявил, что США приветствуют участие в саммите мира Китая или любой другой страны, которая "учитывает и уважает" формулу мира.



"И если Китай является страной, желающей помочь работать над справедливым миром. и готов полностью уважать цели и задачи президента Зеленского и его прерогативы, тогда мы поддержим это. Но я бы неправильно сказал, если бы говорил вам, что мы действительно видели, как Китай двигается в этом направлении — мы такого не видели. И поэтому со своей стороны мы собираемся продолжать заботиться о том, чтобы у президента Зеленского было то, что ему нужно", — сказал советник, его цитирует "Голос Америки".