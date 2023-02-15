Охота на НЛО? США не знают, что за таинственные объекты сбивают их истребители

15 февраля 2023, 10:15

В небе над Америкой и Канадой происходят странные вещи. Контр-адмирал Джон Кирби, представитель Совета нацбезопасности США провел специальную пресс-конференцию.



Мы рассказываем читателям «Правда Геращенко» о том, что известно на этот момент.

Хронология воздушной тревоги4 февраля истребители F-22 сбили гигантский зонд-разведчик, запущенный из Китая.10 февраля над Аляской сбит НЛО без каких-либо двигателей или систем управления.11 февраля F-22 в небе над Канадой уничтожил «цилиндрический объект» на высоте 12 км.12 февраля F-16 сбивает четвертый объект над озером Гурон. НЛО в форме восьмиугольника был на высоте 6 км. С него свисало несколько троссов.🎖Что рассказал контр-адмирал КирбиКитайский шар и три новых объекта отличаются по размерам и характеристикам. НЛО меньше и не имели каких-либо устройств для маневрирования.Пентагон понятия не имеет о происхождении таинственных объектов, их назначении, и о том, как они держались в воздухе.Команду об атаке дал президент Байден, чтобы исключить даже «вероятность потенциальной угрозы для американцев».У военных нет доказательств, что сбитые объекты внеземного происхождения. Однако не всю информацию можно разглашать.Обломки НЛО упали в труднодоступных местах и сейчас идет их поиск.Перенастройка радаровПосле атаки китайского зонда, командование воздушно-космической обороны Северной Америки скорректировало алгоритмы работы радаров, что и позволило засечь мелкие НЛО на малых высотах.И пока США оценивают новую угрозу нацбезопасности, Илон Маск уже хайпанул на теме, написав в Твиттере, что к нему заглянули его внеземные друзья.США и Канада бросили против НЛО истребители F-22 Raptor