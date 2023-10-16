Опубликована карта поставок боеприпасов из Северной Кореи в РФ для войны

16 октября 2023, 17:45

Карту журналистам в пятницу передал представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, ее опубликовала в X журналистка Лаура Розен.

Американская сторона показала схему перемещения части контейнеров с оружием – 300 единиц (всего, по данным Белого дома, РФ получила из КНДР более 1 тыс. контейнеров). Доставка происходила с 7 сентября по 1 октября. Контейнеры были отправлены морем из северокорейского порта Наджин в российский Дунай (Приморский край), а затем перевезены по железной дороге на склад боеприпасов, расположенный на юго-западе РФ в районе Тихорецка, примерно в 290 км от границы с Украиной.Как пишет The New York Times, Кирби на брифинге не сообщил подробности, какие именно боеприпасы получила РФ.