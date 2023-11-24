24 ноября 2023, 8:15

США: Иран планирует предоставить РФ баллистические ракеты

Иран рассматривает предоставление баллистических ракет малой дальности РФ для ведения войны против Украины, заявил представитель Совета нацбезопасности США Кирби.

По его словам, Иран уже предоставил РФ дроны, управляемые авиабомбы и артиллерийские снаряды.

19 сентября глава Минобороны Шойгу посетил Тегеран и встретился с начальником Генштаба ВС Ирана Багери. В ходе визита Иран продемонстрировал Шойгу свои ракеты. 18 октября в Тегеране сообщили об истечении срока действия резолюции Совбеза ООН, которая запрещала Ирану импортировать и экспортировать баллистические ракеты.


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