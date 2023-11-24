США: Иран планирует предоставить РФ баллистические ракеты

24 ноября 2023, 8:15

Иран рассматривает предоставление баллистических ракет малой дальности РФ для ведения войны против Украины, заявил представитель Совета нацбезопасности США Кирби.

По его словам, Иран уже предоставил РФ дроны, управляемые авиабомбы и артиллерийские снаряды.



19 сентября глава Минобороны Шойгу посетил Тегеран и встретился с начальником Генштаба ВС Ирана Багери. В ходе визита Иран продемонстрировал Шойгу свои ракеты. 18 октября в Тегеране сообщили об истечении срока действия резолюции Совбеза ООН, которая запрещала Ирану импортировать и экспортировать баллистические ракеты.