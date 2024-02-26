Иран утверждает, что не поставлял баллистические ракеты РФ

"Хотя не существует никаких действующих международных ограничений или запретов на продажу баллистических ракет, Иран считает себя морально обязанным воздержаться от операций с оружием на время конфликта между РФ и Украиной", — сказано в заявлении постоянного представительства Ирана при ООН.
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