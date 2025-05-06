Иран испытал новую баллистическую ракету средней дальности

6 мая 2025, 9:15

Иран представил новую твердотопливную баллистическую ракету под названием «Qassem Basir» с дальностью полета 1200 км (750 миль), пишет Reuters.

Министр обороны Ирана Азиз Насирзаде сообщил IRIB 2, что испытания прошли в апреле, а сама ракета обладает лучшей маневренностью в сравнении с предыдущими и будет «неуязвима для таких систем ПВО, как THAAD и Patriot», которые есть у Израиля.Все это происходит на фоне заявления министра об ответном ударе в случае нападения США или Израиля. Комментарии Насирзаде прозвучали после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал отомстить Ирану за запуск поддерживаемой Тегераном группировкой хуситов ракеты, которая упала недалеко от главного аэропорта Израиля.«Если эту войну начнут США или сионистский режим (Израиль), Иран нанесет удар по их интересам, базам и силам — где бы они ни находились и когда это будет сочтено необходимым», — заявил Насирзаде иранскому государственному телевидению, пишет Reuters.