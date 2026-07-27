Newsweek: Иранская ракета Kheibar Shekan способна усложнить работу систем ПРО

27 июля 2026, 15:45

Иранская баллистическая ракета средней дальности Kheibar Shekan считается одной из наиболее современных разработок ракетной программы Тегерана.

Как пишет Newsweek, ее ключевыми особенностями являются мобильность, твердотопливный двигатель и способность маневрировать на конечном участке полета.

Ракета, представленная КСИР в 2022 г., относится к семейству Fateh и, по заявлениям Ирана, имеет дальность ок. 1.450 км. Мобильные пусковые установки позволяют быстрее менять позиции, что затрудняет обнаружение и уничтожение комплекса до запуска ракеты. Особое внимание эксперты уделяют маневрирующей боевой части массой ок. 550 кг. Изменение траектории на финальном участке может усложнять работу систем противоракетной обороны, рассчитанных на прогнозируемую траекторию баллистической ракеты.По оценкам аналитиков, ракеты этого класса значительно дешевле многих западных перехватчиков, включая SM-6 и PAC-3 MSE, стоимость которых оценивается в несколько миллионов долларов за единицу. Поэтому массированное применение таких ракет может создавать дополнительную нагрузку на запасы дорогостоящих средств ПРО и повышать стоимость отражения атак.