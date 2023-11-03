КНДР, вероятно, передала россии баллистические ракеты

Как пишет Associated Press на брифинге для местных журналистов южнокорейские военные заявили, что Северная Корея, вероятно, передала рф неустановленное количество баллистических ракет малой дальности, противотанковые ракеты и переносные зенитные ракетные комплексы, а также стрелковое оружие, ручные гранатометы, минометы и боеприпасы.
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