3 ноября 2023, 15:15

КНДР, вероятно, передала россии баллистические ракеты

Как пишет Associated Press  на брифинге для местных журналистов южнокорейские военные заявили, что Северная Корея, вероятно, передала рф неустановленное количество баллистических ракет малой дальности, противотанковые ракеты и переносные зенитные ракетные комплексы, а также стрелковое оружие, ручные гранатометы, минометы и боеприпасы.
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