ГлавнаяНовости
14 марта 2025, 8:15

Украина осталась без ракет ATACMS, – Associated Press

Киев получил от США около 40 дальнобойных баллистических ракет. Издание пишет, что они могли закончиться еще в январе.


Оцените новость:
  • 0 оценок