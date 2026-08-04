Reuters: США почти исчерпали запасы дальнобойных ракет в ходе войны с Ираном

4 августа 2026, 13:45

США израсходовали «практически весь» запас высокоточных дальнобойных ракет наземного базирования ATACMS и PrSM за пять месяцев войны с Ираном.

Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на источники, знакомые с внутренними данными американских военных.

По данным агентства, сокращение запасов вызывает обеспокоенность в Пентагоне относительно готовности США к возможным новым кризисам, включая потенциальное противостояние с Россией и Китаем. Источники также утверждают, что значительно сократились запасы ракет-перехватчиков Patriot и THAAD, а также крылатых ракет Tomahawk.