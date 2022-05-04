У русских исчерпываются запасы высокоточного оружия- Financial Times

4 мая 2022, 9:15

«Их запасы ограничены, они истощаются, и мы видим, что им приходится перемещать ракеты «Калибр» с других стратегических направлений, где они могут храниться. Это свидетельствует о том, что их запасы высокоточного оружия сокращаются», - рассказал изданию западный чиновник.

Трудности России с пополнением запасов управляемого оружия были вызваны как «качеством их промышленной базы», так и западными санкциями, которые «ограничивают их способность наращивать потенциал в то время, когда необходимо иметь эффект на поле боя».