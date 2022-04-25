Какие страны продавали оружие россии после 2015 года

25 апреля 2022, 11:15

Как видим, ряд стран ЕС продолжал поставлять оружие стране-агрессору после начала войны в Украине в 2014 году.

Больше всего продавали Франция и Германия. Об этом говорится в данных Investigative Europe.Данные из всех официальных реестров экспорта вооружений ЕС-27 показывают, что в период с 2015 по 2020 год не менее 10 стран-членов ЕС экспортировали в Россию оружия на общую сумму 346 миллионов евро. Франция, Германия, Италия, Австрия, Болгария, Чехия, Хорватия, Финляндия, Словакия и Испания — в разной степени — продали России "военную технику".При этом 31 июля 2014 года Совет Европы принял Решение, запрещающее продажу россии оружие, военной техники и товаров двойного назначения, в связи с дестабилизацией ситуации россией в Украине.