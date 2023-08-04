4 августа 2023, 12:15

Япония попросит Иран не поставлять оружие в РФ

6 августа глава МИД Ирана Абдоллахиян посетит Японию. Как отмечает агентство Reuters, во время встречи глав внешнеполитических ведомств стран будет обсуждаться вопрос о прекращении Исламской республикой поставок оружия в Россию.
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