22 сентября 2025, 14:45

Иран впервые успешно испытал межконтинентальную баллистическую ракету

Об этом в эфире местного телеканала заявил депутат иранского парламента Мохсен Зангане. Он стал первым официальным лицом, признавшим наличие у Исламской республики такого оружия.



Это заявление прозвучало после сообщений, ранее распространенных в сети о том, что Иран запустил баллистическую ракету в рамках испытаний.

