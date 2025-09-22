Иран впервые успешно испытал межконтинентальную баллистическую ракету

Об этом в эфире местного телеканала заявил депутат иранского парламента Мохсен Зангане. Он стал первым официальным лицом, признавшим наличие у Исламской республики такого оружия.
Это заявление прозвучало после сообщений, ранее распространенных в сети о том, что Иран запустил баллистическую ракету в рамках испытаний.
