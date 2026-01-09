Кого атакують ворожі хакери - CERT-UA

9 января 2026, 13:45

За даними національної команди реагування на кіберінциденти CERT-UA, найчастіше кіберзловмисники атакують місцеві органи влади, уряд та урядові організації, сектор безпеки та оборони, енергетичний сектор, комерційні організації, телекомунікації.

Найбільшу кількість атак у 2025 році було спрямовано на:



Місцеві органи влади – 2115 інцидентів. Частка зросла з 31,8% до 35,7%.



Урядові організації – 1170 інцидентів. Частка зменшилася з 26,3% до 19,7%. Попри сталу кількість атак, цей сегмент став займати меншу частку в загальному обсязі інцидентів.



Сектор безпеки та оборони – 1039 інцидентів. Частка залишилася майже незмінною – 17,5% проти 18,1%минулого року, що підтверджує стабільно високий інтерес ворога до цього сектору.



Енергетичний сектор – 279 інцидентів. Частка дещо скоротилася з 5,8% до 4,7%.



Також зафіксовано зростання інтересу ворога до ІТ-сектору (75 інцидентів) та медичної галузі (95 інцидентів).