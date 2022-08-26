Більше тисячі разів атакували Україну ворожі хакери за час війни

26 августа 2022, 13:45

Українці вже пів року мужньо дають відсіч російським загарбникам, які у лютому розпочали повномасштабну війну на території нашої країни. Захищаємося не тільки на полі бою, а й успішно відбиваємо атаки російських хакерів у кіберпросторі.

Протягом шести місяців війни Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, зареєструвала 1 123 кібератаки.

Найчастіше кіберзловмисники атакували Уряд і місцеві органи влади. Також серед основних цілей – комерційні та фінансові установи, органи сектору безпеки і оборони, підприємства енергетичного сектору, транспортної галузі та телекому – вся інфраструктура, яка працює для життєзабезпечення населення.