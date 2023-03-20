Кібератаки на логістичний сектор можуть призвести до проблем із постачанням

20 марта 2023, 10:45

У другому півріччі 2022 року російські хакери активно атакували логістичні та транспортні компанії (у тому числі – за межами України).

Про це йдеться у звіті Держспецзв'язку Russia’s Cyber Tactics: Lessons Learned 2022.

Основними завданнями хакерів були шпигунство та збір інформації. Їх цікавить постачання західних озброєнь: потреби України, шляхи та графік постачання, місця зберігання, специфікація озброєння.



Серед іншого російські хакери атакували підприємства, які співпрацюють із місцевими органами влади, Міністерством оборони України для здійснення постачань, та інші організації, які здійснюють забезпечення підрозділів української армії.