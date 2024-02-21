Ворожі хакери атакували відомі українські медіа

21 февраля 2024, 9:45

Росія продовжує інформаційну війну проти нашої держави. Сьогодні російські хакери здійснили чергову атаку на низку українських медіа та розмістили на їхніх ресурсах фейкову інформацію.

До Урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA, що діє при Держспецзв’язку, вже звернулися представники Української правди, Liga.net, Апострофу та Телеграфу. Наші фахівці вже проводять дослідження вказаного інциденту.

CERT-UA закликає у разі підозри, що ви були атаковані, одразу звертатися до фахівців команди. Зробити це можна електронною поштою далі incidents@cert.gov.ua,

або ж телефоном

📞 +38 (044) 281-88-25,

📞 +38 (044) 281-88-05,

📞 +38 (044) 281-88-01.