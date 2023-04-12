Російські хакери і далі атакуватимуть усіх, хто підтримує Україну: як їх зупинит

12 апреля 2023, 9:15

Росія вже більше року веде кібервійну проти України, хакери атакують і інші демократичні країни світу.

Весь цей час нам вдається не тільки ефективно протистояти кіберзагрозам – ми також вивчили техніку і тактику нашого ворога в кіберпросторі. Ці знання стали основою для аналітичного звіту Держспецзв’язку Russia’s Cyber Tactics: Lessons Learned 2022.

Що ми знаємо про російських хакерів? Які цілі вони переслідують та як далі розвиватимуться події у кіберпросторі? Своїми думками ділиться заступник голови Держспецзв’язку Віктор Жора у колонці для видання Cyberscoop.Головні висновки:🔹потрібно сформувати міцну коаліцію країн-однодумців для протистояння кіберагресії росії;🔹треба повністю позбавити агресора доступу до новітніх технологій, програмного забезпечення та будь-яких послуг, які дозволяють йому вести кібервійну проти України та решти світу.