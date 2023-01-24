Досвід України стане основою для створення глобальної екосистеми кібербезпеки

24 января 2023, 14:15

Напередодні вторгнення росія розпочала й повномасштабну кібервійну проти нашої країни.

Втім, за 11 місяців великої війни російські хакери так і не змогли досягти своїх стратегічних цілей. Про це виданню Liga.Tech розповів Віктор Жора, заступник голови Держспецзв’язку.

Українські електронні сервіси та інфраструктура тримаються. Проте потроху акцент російських військових хакерів зміщується. На відміну від російських військових, кіберзлочинці країни-агресора не обмежують своєї діяльності українським кордоном і тероризують весь світ."На відміну від конвенційної війни, коли агресору дуже важко перекинути свої угруповання від кордонів України до кордонів інших країн, у кіберпросторі це робиться дуже швидко. Сьогодні вони атакують Україну, завтра – зовсім іншу державу", – пояснив Віктор Жора.Хто допомагає Україні у кібервійніОсновні цілі кібератак рфЯк корелюються дії на полі бою з атаками на кіберфронтіХто крім Ураїни потерпає від кібератакЯк притягнути кіберзлочинців до відповідальності