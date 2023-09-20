Україна та ЄС працюють над посиленням кіберзахисту хмарних сервісів

20 сентября 2023, 16:15

Заступник голови Держспецзв’язку Віктор Жора в онлайн-режимі взяв участь у круглому столі в Бухаресті з питань сертифікації хмарної інфраструктури та її впливу на посилення стійкості та кібербезпеки у країнах «Ініціативи трьох морів».

Заступник голови Держспецзв’язку висловив вдячність присутнім глобальним провайдерам хмарних послуг за надану Україні допомогу та розміщення державних інформаційних систем у хмарних середовищах. Це дало нам змогу забезпечити стійкість інфраструктури й безперервність надання послуг громадянам та бізнесу після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.Учасники також обговорили важливість встановлення єдиних вимог до хмарних провайдерів.«Україна націлена на плідну співпрацю з Європейським агентством з мережевої та інформаційної безпеки (ENISA). Ми вже наблизили наше регулювання у цій сфері до стандартів ЄС і працюємо над подальшою адаптацією нашого законодавства до європейського», – зазначив Віктор Жора.Держспецзв'язку є центральним органом виконавчої влади, що формує та реалізує державну політику при наданні хмарних послуг, розвиток яких в Україні є одним із пріоритетних напрямків діяльності Служби. Також Держспецзвʼязку формує вимоги до кіберзахисту обʼєктів критичної інформаційної інфраструктури.Нагадаємо, 6 вересня 2023 року Україна стала асоційованою державою-учасницею «Ініціативи трьох морів», яка об’єднує 12 країн: Австрію, Болгарію, Хорватію, Чехію, Естонію, Литву, Латвію, Польщу, Румунію, Словаччину, Словенію та Угорщину.