Україна – не єдина ціль російських хакерів, проте одна з головних

5 мая 2022, 11:15

Тепер, коли всі маски зірвані, для всього світу стало очевидно, хто атакував Україну в кіберпросторі та навіщо.

Кібератаки проти українських інформаційних систем здійснюються за вказівками тих самих людей, які атакують Україну на землі. Ті ж самі військові російські хакери атакують й інші демократичні країни. Про це повідомив під час брифінгу заступник голови Держспецзв'язку Віктор Жора.

“Україна протягом багатьох років була тестовим майданчиком атак російських хакерів. Підходи та технології, які були “відтестовані” на українській інформаційній інфраструктурі, вони використовують і в інших країнах”, – зазначив Віктор Жора.Наприклад, у 2014 році російські хакери атакували сервери української Центральної виборчої комісії, а в 2016 та 2020 – наважились на втручання у вибори в США.“Побудова стійкого кіберзахисту – це глобальне завдання. Ми повинні обʼєднатись, ділитись знаннями та інформацією, проводити спільні тренінги та навчання, щоб разом протистояти загрозі. Адже вона стосується не тільки України”, – підкреслив Віктор Жора.