2 октября 2023, 15:15

Армія РФ у вересні випустили по Україні рекордну кількість "шахедів"

Впродовж місяця Україну атакував 521 безпілотник. Більшість ударів прийшлося на припортову інфраструктуру.

Такий підрахунок озвучив військовий оглядач Олександр Коваленко.


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