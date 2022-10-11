Як залишатися на зв'язку в критичній ситуації

11 октября 2022, 10:45

Ворог атакував інфраструктуру по всій країні, у тому числі мішенню ворога знову стали обʼєкти, які забезпечують роботу звʼязку.

У звʼязку з цим Держспецзв'язку рекомендує обмежити споживання мобільного зв'язку до мінімуму:використовуйте фіксовані мережі звʼязку завжди, якщо є така можливість – до речі, деякі укриття облаштовані мережею Wi-Fi;за можливості відмовтесь від відео на користь текстових форматів;віддавайте перевагу текстовим повідомленням перед дзвінками та відеодзвінками;скоротіть всі розмови до мінімуму, адже, можливо, у цей самий час хтось намагається використати мережу, щоб викликати рятувальників або швидку;встановіть обмеження трафіку в налаштуваннях застосунків, найменшу роздільну здатність в налаштуваннях відео на Youtube;вимкніть режим автоматичного завантаження медіафайлів у месенджерах:Налаштування месенджера → Дані та сховище або Медіафайли → Вимкніть опцію "Фонове завантаження" / у розділі "Через мобільну мережу" вимкніть "Автозавантаження медіа"якщо не працює мережа вашого оператора, скористайтесь національним роумінгом;