12 декабря 2023, 14:45

Мережа зв’язку Київстару стала мішенню потужної хакерської атаки

Вранці 12 грудня мережа зв’язку Київстару стала мішенню потужної хакерської атаки, що стала причиною технічного збою, у результаті якого тимчасово недоступні послуги зв`язку та доступу в інтернет.



Для фіксації обставин та наслідків протиправних дій з втручання у діяльність мережі Київстару, оператор залучив представників правоохоронних органів та спеціальних державних служб, які наразі працюють в офісі компанії.



Станом на зараз відомо, що персональні дані абонентів не скомпрометовані. На цей час фахівці оператора працюють над усуненням наслідків хакерської атаки для якнайскорішого відновлення зв’язку та надання сервісів.



Київстар обов’язково надасть компенсацію абонентам, які не мали зв'язку або не могли скористатися сервісами оператора. Приносимо вибачення абонентам за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння.





