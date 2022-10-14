Київстар відновив зв'язок у 10 звільнених населених пунктах Херсонської області

14 октября 2022, 10:45

Співробітники національного телеком оператора активно відновлюють роботу мереж мобільного зв’язку в звільнених від окупантів населених пунктах Херсонської області.

Так нещодавно мобільний зв`язок Київстар з`явився у населених пунктах Високопілля, Нововоронцовка, Миколаївка, Нововоскресенка, Золота Балка, Кочубеївка, Біла Криниця, Нововасилівка, Гаврилівка, Первомаївка на Херсонщині.

Абоненти Київстар у звільнених населених пунктах можуть одразу користуватись послугами мобільного зв`язку, оскільки телеком оператор зберігав за ними їх мобільні номери і кошти на рахунках. Компанія надає абонентам у звільнених населених пунктах пакет допомоги: безкоштовні дзвінки у мережі, пакети безкоштовних мегабайтів та хвилини дзвінків на інші мережі.

Щодня телеком інженери Київстару працюють на деокупованих територіях, відбудовуючи базові станції, а також покращують роботу мережі по всій Україні. Завдяки їх зусиллям 93% мережі національного телеком оператора працює у звичному режимі. Так, за 8 місяців 2022 року спеціалісти компанії збудували 302 нових базових станцій мобільного зв’язку, а також оновили та модернізували 5,5 тисяч працюючих базових станцій.

У 2022 році національний телеком оператор інвестував у будівництво та розвиток телеком інфраструктури в Україні майже 1,7 мільярдів гривень.