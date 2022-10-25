Vodafone відновлює зв'язок у звільнених населених пунктах на півдні

25 октября 2022, 11:15

Vodafone продовжує відновлювати роботу мережі у звільнених населених пунктах на півдні України.

Так, протягом двох тижнів інженери Vodafone повернули зв'язок до п’яти сіл Миколаївщини та Херсонщини. Деякі з них вийшли в ефір вперше від початку війни.

Так, український зв'язок знов доступний у селах Березнегувате та Кавказ у Миколаївській області. Також мережа знов запущена у Миролюбівці, Михайлівці та Великій Олександрівці Херсонської області.

Більшість об’єктів зв’язку у цих населених пунктах вдалось запустити з використанням альтернативного живлення та обладнання Starlink.

Для оперативного відновлення інженери Vodafone активно використовують обладнання Starlink, яке виконує функцію транспортної мережі на час проведення аварійних робіт з відновлення звичайної транспортної мережі. В компанії організовані мобільні юніти, які можна швидко транспортувати й використовувати за потреби. Розроблене інженерами Vodafone рішення дозволяє дуже швидко забезпечити можливість працювати для рятувальників, а для мешканців – зв’язатись з близькими.

В Миролюбівці та Великій Олександрівці фахівці компанії встигли полагодити основну транспортну мережу, і перевести на неї роботу базових станцій. Це дозволило вивільнити мобільні юніти Starlink для найшвидшого відновлення у наступних селах.