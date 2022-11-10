Укрпошта відновила роботу в Бериславському районі Херсонської області

10 ноября 2022, 9:45

Укрпошта продовжує повертати поштові послуги на деокупованих територіях Херсонщини.

Крім стаціонарного відділення 74100 у Великій Олександрівці, на звільнених територіях також працюють 3 пересувні відділення поштового зв’язку, останнє з яких виїхало на маршрут 8 листопада.



З 8 листопада мешканці 29 сіл Бериславського району, а саме Великоолександрівської, Високопільської та Кочубеївської громад зможуть отримати, перш за все, пенсії та грошову допомогу від благодійних організацій, яку видає Укрпошта, а також скористатися іншими поштовими послугами. Крім грошей, пересувні відділення Укрпошти привозять продукти харчування та засоби гігієни, які можна одразу ж придбати. В найближчих планах – відновлення доставки періодичних видань та посилок.

Загалом станом на першу декаду листопада Укрпошта надає фінансові та поштові послуги у 72 населених пунктах Херсонщини.